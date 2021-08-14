Фильм российского аниматора Дмитрия Геллера стал лауреатом фестиваля на Кипре

САЛАМИУ /Кипр/, 14 августа. /Корреспондент ТАСС Максим Рыжков/. Фильм "Хозяйка Медной горы" (2020) российского аниматора Дмитрия Геллера стал лауреатом ежегодного фестиваля анимационного кино Countryside Animafest Cyprus, который завершился в субботу в горной деревне Саламиу.

"Жюри понравилось очаровательное и выразительное использование бумажных кукол в этой богатой и захватывающей народной притче. При помощи сильных персонажей и элементов магического реализма режиссер создает пример феерического кинематографического мастерства", - отмечается в итоговом заявлении экспертов.

Победителем кинофорума стал созданный французским аниматором Исмаэлем Жофруа Шандути фильм "Мальбек" (Maalbeek, 2020), рассказывающий о теракте 2016 года в брюссельском метро. Как отметило жюри, в этой картине наблюдается "сочетание созданных в цифровом виде изображений, абстракций и архивных материалов". Лента была также названа "экспериментальным и пронзительным фильмом, расширяющим формат документального кино".

Вместе с "Хозяйкой Медной горы" лауреатами фестиваля стали картины "Я здесь" (I'm Here, 2020) польского аниматора Юлии Орлик и "Ночной автобус" (Night Bus, 2020) Джо Сиеха с китайского острова Тайвань.

В конкурсной программе фестиваля принимали участие 33 фильма. Два из них были созданы российскими аниматорами. Помимо работы Геллера, это картина Натальи Рысс под названием "Александр Мосолов. Три пьески" (2020), которая была создана с использованием приемов фотомонтажа с покадровой съемкой сцен.

Деревня Саламиу

Фестиваль проходит в деревне Саламиу (провинция Пафос), расположенной на склонах горного массива Троодос, уже в четвертый раз. До этого местом его проведения была деревня Платанистия в провинции Лимасол.

"Цель фестиваля с самого начала состояла в том, чтобы донести анимационное искусство до людей, живущих в провинции, у которых обычно нет возможности смотреть эти фильмы, а также в том, чтобы децентрализовать искусство и продемонстрировать его образцы тем, кто проживает за пределами крупных центров. И нам удается это делать уже на протяжении 20 лет", - заявил корр. ТАСС бессменный художественный директор фестиваля Йоргос Цангарис.

В связи с пандемией уже второй год подряд фестиваль проходит без непосредственного участия авторов анимационного кино. Но в отличие от прошлого года нынешний юбилейный кинофорум включал в себя традиционно сопутствующие ему выставки современного искусства, рассредоточенные по многим помещениям на территории деревни.