Победителем фестиваля трубачей в Гуче стал Кристиян Азирович

ГУЧА /Сербия/, 15 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Музыкант из города Бойник Кристиян Азирович стал победителем 60-го международного Драгачевского фестиваля трубачей в сербском городе Гуча. Лучшим коллективом признан духовой оркестр Владимира Ивановича.

Согласно решению жюри, первое место в личном зачете занял трубач Азирович, вторым стал Марко Глигориевич, третье место занял Владимир Иванович. Лучшим оркестром признан коллектив Ивановича, второе место завоевал оркестр Марка Трнавца, третье место занял оркестр "Тимочки веселячи".

Награду за самое оригинальное исполнение получил оркестр Йовицы Йовановича, в номинации "Лучший народный танец (коло)" победил оркестр Азировича, а оркестр Глигориевича получил награду в номинации "Лучшая народная песня".

После объявления победителей начался концерт самых знаменитых духовых оркестров, многократно побеждавших на фестивале. Затем запланировано выступление коллектива Горана Бреговича. Завершится фестиваль в ночь на понедельник концертом победивших на нем коллективов.

"Драгачевская свадьба"

В воскресенье в рамках фестиваля трубачей в Гуче также прошло театрализованое шествие "Драгачевская свадьба XIX века". "Жених" в старинной бричке и "невеста" верхом на коне в сопровождении огромной колонны "родственников" и "гостей" в народных костюмах прошли по улицам Гучи под музыку многочисленных духовых оркестров.

Манифестация проходит ежегодно в рамках фестиваля. Свадебный обряд восстановлен в мельчайших подробностях и наглядно демонстрирует гостям фестиваля особенности сербских традиций.

Меры безопасности

В этом году фестиваль проходил при беспрецедентных эпидемических мерах. На подъезде к месту проведения фестиваля были установлены три кольца безопасности. На первом этапе проверялись сертификаты о вакцинации или документы о перенесенном ковиде. Затем людям проводили бесплатные экспресс-тесты на коронавирус, третье кольцо безопасности еще раз проверяло наличие документов у посетителей фестиваля и пропускало их в безопасную зону.

Труба как символ Сербии

После фильмов Эмира Кустурицы "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Андерграунд" фестиваль трубачей в Гуче стал чрезвычайно популярным. В лучшие годы его посещало до 600 тыс. человек со всего мира. Однако в погоне за массовостью была потеряна традиция трубы как сербского национального инструмента. В последние годы организаторы стремятся к возрождению традиций конкурса, очищению его программы от поп-музыки, превращению фестиваля в Гуче в культурный символ Сербии.

Как сообщили ТАСС организаторы, за прошедшие 60 лет фестиваль посетили более 20 млн зрителей из Сербии и всего мира. В этом году в предварительном соревновании приняли участие несколько сотен музыкантов и десятки оркестров. В финальном этапе конкурса приняли участие 17 лучших коллективов Балканского региона.