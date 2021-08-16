Фильм "Главный герой" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Комедийный фантастический боевик "Главный герой" стал лидером российского проката, собрав 214,6 млн рублей за период с 12 по 15 августа. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Американский фильм режиссера Шона Леви вышел в российский прокат 12 августа. Сотрудник крупного банка обнаруживает, что его мир - это часть огромной видеоигры, а сам он в ней лишь второстепенный герой. Фильм покажет, сможет ли второстепенный герой стать главным и спасти мир. Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс, Джоди Комер и Тайка Вайтити.

Второе место по кассовым сборам заняла американская картина режиссера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: миссия навылет", собравшая за четыре дня 115,6 млн рублей. "Отряд самоубийц" собирают вновь, чтобы уничтожить оружие из сверхсекретной лаборатории, находящейся на крошечном островном государстве. Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба, Марго Робби, Джон Сина и другие.

На третьей строчке рейтинга оказался приключенческий мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший 56 млн рублей. Узнав, что доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных детей, малышка-суперагент Тина, с помощью своего папы и в прошлом тоже малыша-суперагента дяди, решает противостоять его планам. Режиссером американского мультфильма стал Том МакГрат.