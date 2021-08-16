Зачем ехать на фестиваль Signal — последний опен-эйр этого года

Один из главных фестивалей современной электронной музыки Signal все так же проходит под открытым небом на территории арт-парка "Никола-Ленивец" с 19 по 22 августа. Свою программу новой музыки, как и сцены, где будут выступать артисты, организаторы фестиваля традиционно вписывают в саму архитектуру парка и его объектов. Так создается совершенно уникальная и необычная атмосфера. В этом году у форума есть даже детская программа. Специально для самых маленьких посетителей, от шести лет (детям до 12 лет, к слову, билет не нужен), будет организован специальный лагерь — Signal Kids. Там можно будет оставить ребенка даже на сутки, за ним присмотрят вожатые и кураторы. Для детей предусмотрены активные и интеллектуальные игры, прогулки по территории парка, творческие занятия, даже посиделки у костра и костюмированные перформансы. Музыка Конечно, в первую очередь Signal — это фестиваль современной музыки. Вся основная программа начинается ближе к вечеру, в этом году на смотре представлены четыре сцены — Signal (основная площадка фестиваля), Möbius (сцена для выступлений артистов в жанрах хаус и минимал), Prizma (сцена для различных ивентов), Meadow (концертная сцена, которая находится в центре естественной ландшафтной чаши, благодаря этому там создается уникальное звучание). Один из главных хедлайнеров — Николас Лутс (Уругвай), который представит свое необычное, будто неземное творчество, где соединятся электронная музыка, медитативность, игра света и энергия природы.

Один из последних апдейтов — участие Нины Кравиц, известной по всему миру. Она, уроженка Иркутска, уже не раз становилась главным диджеем года по версии различных профессиональных изданий, в 2019 году вошла в список из двух десятков артистов, определивших 2010-е (по версии издания Mixmag). Она выступает на фестивалях по всему миру, ведущих вечеринках, основала собственный лейбл, а еще поучаствовала в создании саундтрека к Cyberpunk 2077, одной из главных видеоигр прошлого года. Другой интересный музыкант — итальянец Франческо Дель Гарда (Francesco Del Garda). Коллекционер музыки, представитель нестандартного хауса и техно, умеющий сводить самые странные и, казалось бы, далекие друг от друга вещи. Своей музыкой поделится и берлинский диджей и резидент Club Der Visionaere Сонья Мунир, которая сейчас востребована по всему миру и является одной из любимиц фанатов жанра. Нашу сцену на фестивале также представят электронный дуэт "Аигель" и группа Shortparis. Где это будет происходить? Фестиваль впервые проходил в 2017 году, и тогда его называли одним из главных событий лета. В этот раз он будет проходить в известном месте "Никола-Ленивец". В этом году организаторы будут представять 50-метровую медиабашню — "эмоциональную антенну". В связи с пандемией при посещении массовых событий следует помнить о мерах безопасности. Команда фестиваля призывает заранее пройти вакцинацию, а также соблюдать все меры предосторожности и индивидуальной защиты. Где жить? На несколькодневном фестивале под открытым небом жить надо, конечно, в кемпинге. Место там уже входит в билет (что, кстати, выгодно отличает Signal от некоторых других фестивалей).

Если палатки нет, то ее можно арендовать прямо там, причем повышенной комфортности — с высоким потолком, надувными матрацами и спальными мешками. Еще есть глэмпинг, то есть специальный шатер на подиуме, прямо рядом с кафе, кстати. Для самых привередливых можно арендовать и дом с собственной парковкой. С подробными правилами и ценами на проживание можно ознакомиться на страничке фестиваля. Еще пара полезных советов Большая часть программы — вечером. Конечно, на фестивале предполагается и освещение, и световая программа, но не забудьте взять с собой фонарик для темного времени суток. А вот утром и днем вам пригодится солнцезащитный крем, погода в этом году солнечная, так что берегите кожу.