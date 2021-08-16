Представители ВС Белоруссии покажут новую программу на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Белоруссии и рота почетного караула вновь примут участие в фестивале "Спасская башня", где покажут новую программу. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь хорошо знаком зрителям фестиваля "Спасская башня". Он неоднократно выступал на Красной площади вместе с ротой почетного караула. На фестивале "Спасская башня - 2021" эти коллективы представят новую программу", - говорится в сообщении.

Рота почетного караула покажет ряд элементов, которые были подготовлены специально к "Спасской башне", в том числе перестроение в фигуры "Циферблат" и "Шестеренки". "Кроме того, на плац-концерте по-новому будут представлены уже полюбившиеся публике элементы - видоизмененная "Расческа", которая будет выполняться в виде двух треугольников, и "Домино". Для большей зрелищности этот прием будет продемонстрирован в замедленном темпе", - отметили в дирекции.

Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Белоруссии был создан в 1950 году как оркестр штаба Белорусского военного округа. Он является ведущим военно-музыкальным коллективом страны. Военный оркестр также дает плац-концерты на открытом воздухе с сольным, ансамблевым и оркестровым исполнением.

Рота почетного караула была сформирована в 1995 году. Ее основной задачей является сопровождение встреч и проводов глав государств и правительственных делегаций, участие в общегосударственных мероприятиях и торжествах. Подразделение состоит из 180 военнослужащих.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID free.