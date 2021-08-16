Новый фильм Петра Буслова откроет фестиваль "Короче"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новая картина режиссера фильмов "Бумер" и "Домашний арест" Петра Буслова - "БУМЕРанг" - 20 августа откроет IX фестиваль короткометражного кино "Короче" в Калиниграде. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе смотра.

"Фильмом открытия IX фестиваля короткометражного кино "Короче" станет новая картина Петра Буслова - "БУМЕРанг". Эксклюзивный показ фильма состоится 20 августа в одном из старейших кинотеатров Калининграда - "Заря", - сообщили организаторы.

Главные роли в картине сыграли Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев, Елена Север, Владимир Сычев, Клим Шипенко, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Анна Уколова и другие. Лента выйдет в широкий прокат осенью. В создании саундтрека к фильму поучаствовал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, работавший с Бусловым на картине "Бумер".

Сам режиссер характеризует новую работу как "сплав эмоций, ярких актерских работ и жанрового стоминутного драйва".

"Для меня это "Бумер", но "Бумер" другой, современный, как срез того мира, о котором я рассказывал 20 лет назад, но срез современный, где реальность диктует новые социальные правила и законы, где требуется "казаться, а не быть", - привели в пресс-службе слова Буслова. - Здесь я не изменяю своему стилю, своим героям, которых создал за 20 лет, а как бы подшучиваю сам над собой и проверяю насмотренность зрителей. А также передаю приветы моим любимым режиссерам Квентину Тарантино, Мартину Макдонаху, Джиму Джармушу, Гаю Ричи и братьям Коэн".

В центре сюжета история владельца фармацевтического бизнеса Эдика в исполнении Дмитрия Нагиева, который привык все контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз, который приведет к непредсказуемым последствиям.

Фестиваль "Короче" пройдет в Калининграде с 20 по 23 августа.