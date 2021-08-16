Прием заявок от театров на участие в "Больших гастролях" начнется с сентября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Прием заявок от театров, в том числе от частных, на участие в "Больших гастролях" в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана начнется с сентября. Сообщила заместитель генерального директора ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Светлана Кондратьева на пресс-конференции в понедельник.

"Еще раз возвращаюсь к Министерству культуры РФ, потому что благодаря им создан уникальный - впервые за 30 лет - Всероссийский гастрольно-концертный план, который поддерживает все театры нашей страны. И хочу отметить, что в этом году впервые и частные театры поддерживает. <…> Хочу обратиться ко всем и сказать, что с сентября месяца начинается прием заявок для участия в "Больших гастролях", в том числе для частных театров, поэтому всех желающих ждем", - заявила она.

Всероссийский гастрольно-концертный план ведущих театров и национальных коллективов страны подготовлен впервые за последние 30 лет. В рамках плана проходят гастроли по двум направлениям: театров ("Большие гастроли") и государственных национальных коллективов ("Мы - Россия").

Кондратьева также отметила, что в этом году большое внимание уделяется поддержке театров юного зрителя.

"В этом году у нас очень масштабным является такое направление, как поддержка театров юного зрителя, театров кукол, поэтому мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы стало как можно больше программ, проектов, мероприятий для детей и юношества", - сказала она.