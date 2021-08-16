На телевидении Зимбабве началась неделя российского кино

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Неделя российского кино началась в понедельник на центральном телевидении Зимбабве. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Республике Зимбабве.

"Телезрители по всей стране смогут увидеть российские фильмы и познакомиться с выдающимися образцами российского кинематографа", - заявил сотрудник миссии. Среди картин, которые будут показаны в рамках недели, такие классические ленты, как "Жестокий романс", "Дядя Ваня", "Белый тигр", "Курьер". Они предоставлены киноконцерном "Мосфильм".

Неделя проводится при поддержке посольства РФ в Зимбабве в русле налаживания сотрудничества между Телерадиовещательной корпорацией Зимбабве (ZBC) с рядом российских партнеров, включая "Мосфильм". Решение о нем было принято Межправительственной российско-зимбабвийской комиссией по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству по вопросу взаимодействия в области обмена информацией и осуществлении совместных проектов в сфере массовых коммуникаций. "Нынешний показ российских художественных фильмов на зимбабвийском телевидении, наряду с успешной работой открытых Санкт-Петербургским государственным университетом дистанционных курсов русского языка при Институте дипломатии в Хараре, отражает растущую заинтересованность зимбабвийцев в изучении культуры России и русского языка", - подчеркнули в посольстве РФ.