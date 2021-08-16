Международный конкурс Григоровича "Молодой балет мира" состоится в Сочи в октябре

ТАСС, 16 августа. Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира", который станет восьмым по счету, по традиции состоится в Сочи, где пройдет с 11 по 18 октября. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса.

"Стартовала подготовка к VIII Международному конкурсу Юрия Григоровича "Молодой балет мира". Он будет проведен при поддержке Министерства культуры РФ 11-18 октября в Сочинском Зимнем театре", - сказал представитель оргкомитета.

Он отметил, что конкурс пройдет в двух возрастных категориях - младшей и старшей. Он посвящается 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева - выдающегося деятеля русского балета. "Приглашения в состав международного жюри направлены видным мастерам балета - артистам, хореографам и педагогам", - продолжил собеседник агентства.

По его подсчетам, за годы проведения конкурсов в них участвовали около 300 соискателей из 17 стран: России, Украины, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Венесуэлы, Армении, Италии, Кореи, Азербайджана, Германии, Малайзии, Молдавии, США, Турции, Узбекистана, Японии. В международное жюри всех конкурсов входили видные деятели мирового балета, артисты и педагоги из России, Японии, Италии, Франции, США, Белоруссии, Украины, Казахстана, Кореи.

"Пять раз в практике конкурса "Молодой балет мира" (2006, 2008, 2010, 2012, 2014) присуждался Grand Prix (Гран при) - балеринам Ёзге Башаран (Турция), Оксане Бондаревой (Украина) и танцовщикам Эльдару Сарсембаеву (Казахстан), Давиду Залееву и Олегу Ивенко (Россия)", - перечислил представитель оргкомитета. Он заверил, что предстоящий конкурс пройдет с соблюдением мер безопасности, предусмотренных в целях борьбы с распространением COVID-19.

Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира" проходит с 2006 года. Ему предшествовал Фестиваль Юрия Григоровича "Молодой балет России" (Краснодар, 2003) и I Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов "Молодой балет России" (Краснодар, 2004). Начиная с 2006 года конкурс "Молодой балет мира" проводится в городе Сочи на сцене Зимнего театра.