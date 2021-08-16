В Мурманской области завершились съемки сериала "Баренцево море"

МУРМАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Съемки многосерийного исторического детектива "Баренцево море" (продолжение сериала "Черное море") завершены в Мурманской области, сообщила ТАСС руководитель регионального центра развития кинопроизводства "Нордфильм" Светлана Солдатова. Съемочный процесс проходил в Мурманске, Полярном, Ура-губе и Ретинском, всего группа отработала 25 смен.

События сериала "Баренцево море" разворачиваются в 1944 году и раскрывают историю героизма мурманчан, трудившихся для Победы. Зрители увидят несколько эпизодов из жизни сотрудников военной контрразведки в исполнении Екатерины Вилковой и Павла Трубинера.

"В Мурманске завершились съемки исторического детектива "Баренцево море". Съемочная группа отработала в Заполярье 25 смен. Помимо столичных актеров в создании фильма "Баренцево море" приняли участие более 1 тысячи мурманчан", - сказала Солдатова, добавив, что жители региона стали участниками массовых сцен, исполняли маленькие роли. Костюмеры и гримеры превращали наших современников в моряков и офицеров, городских жителей и заключенных 40-х годов прошлого века.

"Создатели сериала не случайно предпочитают брать актеров второго плана из числа местных жителей. По их мнению, они добавляют достоверности происходящим событиям, лучше вписываются в колорит местности, чем приезжие артисты", - пояснила Солдатова, также отметив, что некоторые сцены в сериале потребовали участия до 200 человек массовки. Чаще всего требовались мужчины, не имеющие усов и бород, что соответствовало военной моде тех лет. Мурманчане также работали в составе съемочной группы водителями, администраторами, рабочими, бригадирами массовых сцен, перевозили историческую технику.

Фильм "Баренцево море" снимает кинокомпания Star Media (Москва). Сериал готовится к выходу в эфир в майские праздники 2022 года на телеканале "Россия-1". Кинокомиссия Мурманской области и региональный Центр развития кинопроизводства оказывают российской кинокомпании поддержку в реализации кинопроекта на территории субъекта федерации.