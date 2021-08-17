Выставки древнерусской и итальянской живописи станут частью культурной программы ВЭФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Выставки русской, древнерусской и итальянской живописи войдут в культурную программу VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 2-4 сентября во Владивостоке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба оргкомитета форума.

"Все дни работы форума для жителей и гостей Владивостока будут открыты уникальные выставки в Приморской государственной картинной галерее. Одна из самых ярких - "Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания [банковской группы] "Интеза Санпаоло". Экспозиция будет состоять из четырех полотен, написанных такими художниками-пейзажистами, как Каналетто, Франческо Гварди, Микеле Мариески и Хендрик Франс ван Линт. <…> Еще одна выставка - "Русское искусство. От иконы до авангарда", - говорится в сообщении.

Представленные банковской группой "Интеза Санпаоло" произведения входят в число наиболее значимых в собрании венецианской живописи, хранящемся в галереях Италии - Дворце Леони Монтанари в городе Виченца. Во Владивостоке выставка будет открыта до 7 ноября. Выставка - "Русское искусство. От иконы до авангарда" включает образцы древнерусской и русской живописи. Коллекция позволяет проследить основные вехи развития русского изобразительного искусства: от академизма и классицизма до передвижников и модернизма.

В Приморской краевой картинной галерее действует экспозиция "Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства XVI-XXI веков из собрания Государственного Эрмитажа". Гости смогут ознакомиться с более чем 30 произведениями искусства. Самое раннее произведение на выставке - французский кубок середины - второй половины XVI века.

В программу также войдет вечер классической музыки с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмава при участии симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. В культурную программу форума также войдут экспозиции и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, а также показы кинофильмов. Немаловажной частью культурной программы ВЭФ станет выставка "Улица Дальнего Востока", на которой регионы Дальнего Востока представят свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

Восточный экономический форум пройдет в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.