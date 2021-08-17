"Кинотавр" запускает посвященную сериалам программу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Программа "Кинотавр. Сериал" впервые состоится на 32-м Открытом российском кинофестивале "Кинотавр". Об этом сообщил во вторник президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы покажем по одной пилотной серии сериалов, которые выбрала каждая платформа, приглашенная на фестиваль. В итоге получилось шесть пилотов, они еще не были представлены, их никто не видел", - сказал он.

Роднянский уточнил, что новая программа станет частью направления, запущенного на "Кинотавре" в прошлом году, и включающей питчинг сериалов. Президент фестиваля рассказал, что организаторы получили порядка 700 заявок на сериальный отбор. В жюри направления входят представители крупнейших онлайн-платформ: ivi, "НМГ Студия", Premier, KION, "КиноПоиск HD", "Старт" и Okko.

"Кинотавр" пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи в формате делового форума. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ. В программе представлены 15 картин.