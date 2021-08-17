Пласидо Доминго и Чечилия Бартоли выступят на юбилейном концерте Анны Нетребко

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Испанский певец и дирижер Пласидо Доминго и итальянская оперная дива Чечилия Бартоли присоединятся к гостям юбилейного концерта Анны Нетребко 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании Berin Iglesias Art.

"Участие подтвердили мировые звезды классической сцены, среди которых Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Михаэль Фолле и Петр Бечала", - рассказали организаторы. Доминго встанет за пульт Государственного академического оркестра России им. Светланова.

В празднике "Анна Нетребко приглашает" также примут участие ее супруг - тенор Юсиф Эйвазов, сопрано Хибла Герзмава, бас Ильдар Абдразаков, меццо-сопрано Екатерина Семенчук, дирижеры Павел Клиничев и Юрий Медяник и другие. Певицу поздравят и звезды российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой.

В программе заявлены эксклюзивные номера, подготовленные специально для праздничного гала. Концерт задуман как театрализованное шоу: благодаря декорациям и свету сцена Кремлевского дворца трансформируется в подмостки ведущих оперных театров.

Часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена в благотворительный фонд "Арифметика добра", помогающий детям-сиротам.

В этот день певице исполнится 50 лет.

Об оперной певице

Нетребко выступала в "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке, лондонском "Конвент-Гардене", парижской "Опере Бастий" и на других классических площадках. С 1994 года она является солисткой Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Нетребко исполняла партии в операх "Риголетто" Джузеппе Верди, "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Война и мир" Сергея Прокофьева и многих других. За выдающиеся достижения певица удостоена звания народной артистки России, а также награждена Государственной премией РФ (2005), 11 профессиональными наградами ECHO Klassik, почетным титулом Kammersangerin, присужденным ей Венской государственной оперой.