Строительство нового многофункционального центра для Кунсткамеры займет три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Срок строительства 8-этажного многофункционального центра Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (РАН) составит 3 года. Итоговая стоимость контракта на возведение комплекса на базе заброшенного здания рядом с Шуваловским карьером на севере Петербурга составила 5,3 млрд рублей, победителем аукциона стала московская фирма "Амдтехнологии", следует из данных портала госзакупок.

"Создание современного многофункционального научно-хранительского центра федерального государственного бюджетного учреждения науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) на базе объекта незавершенного строительства. Победитель конкурса - ООО "Амдтехнологии", предложение участника - 5,31 млрд рублей. <…> Общий срок выполнения работ - 1 080 дней с даты заключения контракта", - говорится в итоговой документации аукциона.

Научно-хранительский центр Кунсткамеры должен появиться на базе недостроенного в конце 1980-х здания НИИ прикладной астрономии РАН. Новый комплекс музея разместится на восьми этажах, общая площадь составит 25 тыс. кв. м. Специалистам предстоит провести широкий спектр работ, включая снос и демонтаж отдельных объектов, устройство фундаментов и новых несущих стен, обустройство всех инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, а также благоустройство территории.

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера) является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, коллекционные фонды которого насчитывают свыше 1,2 млн единиц хранения. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. День Кунсткамеры в Петербурге ежегодно отмечается 6 декабря.