Фестиваль Open Look открылся в Петербурге спектаклем "Черный сад" о трагедии в Карабахе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. XХIII Международный фестиваль современного танца Open Look открылся во вторник премьерой документального спектакля "Черный сад" в хореографии Валерии Каспаровой. Эта работа о трагических событиях в Нагорном Карабахе была показана на Новой сцене Александринского театра, где пройдет весь фестиваль.

"Спектакль построен на воспоминаниях моих друзей, которые тридцать лет назад детьми пережили трагические события в Нагорном Карабахе. И война показана там глазами детей. Идея постановки была утверждена на худсовете 26 сентября прошлого года, а на следующий день мы проснулись с известием, что там началась новая война. И весь спектакль создавался в атмосфере этих тяжелых событий. Я старалась делиться не просто историями, а тем, что слышу от первого лица, от друзей, которые находятся в Степанакерте, которые оказались на фронте. И то, что они рассказывали мне, лучше было бы не слышать", - призналась журналистам перед премьерой Валерия Каспарова.

Она добавила, что через неделю собирается выступить с премьерой "Черного сада" в Ереване, и это для нее очень важное событие, потому что на показе будут присутствовать очевидцы тех трагических событий.

Название спектакля перекликается и с темой трагедии, и с тем, что Карабах в переводе с тюркского языка означает "черный сад".

Новое поколение мастеров

"Собрав программу, мы увидели, что в основном это работы молодых хореографов. В нашей стране уже заявило о себе поколение пионеров, начинавших в 90-х годах возрождать современный танец в России. Им на смену приходит поколение, которое будет лучше и выше. Так что, на мой взгляд, этот фестиваль в большей степени сфокусирован на будущем нашего современного танца", - сказал на пресс-конференции основатель и директор фестиваля Open Look Вадим Каспаров. Он высоко оценил технические возможности Новой сцены Александринки, которые позволяют вывести фестиваль на новый уровень.

Фестиваль представит целый ряд ярких проектов. Так, Ольга Цветкова и Валентина Луценко (Москва) предлагают исследовать и прочувствовать память места с помощью хореографии, сценографии, поэзии и музыки в site-specific перформансе "Танцующие катакомбы", созданном специально для пространства "Катакомб" Петрикирхе. Соавторами работы выступили художник, сценограф Жан Кристоф Ланкетен (Франция) и композитор Андреас Мустукис (Кипр). Проект реализован при поддержке Французского института в России.

Новую генерацию отечественного современного танца будут представлять также Ксения Бурмистрова (Екатеринбург), московские хореографы Илья Манылов (Проект Ильи Манылова), Галина Грачева (G.G.A.M. company), Ксения Шлезингер (Kseniya Shlezinger dance project), Анна Дельцова и Александр Тронов (Jack’s Garret).

В программе фестиваля представлены и широко известные коллективы. Ярким фестивальным событием обещает стать показ премьерного спектакля Челябинского театра современного танца "Спят медведи и слоны". в постановке Ольги Пона. Выступление театра в Петербурге состоится при поддержке Союза театральных деятелей России и Министерства культуры РФ.

Специальным гостем Open Look станет компания Cie Neopost Foofwa (Швейцария) под руководством Фуфуа д’Имобилите, который неоднократно участвовал в петербургских встречах.

На этот раз он представит живую выставку "Жить как фавн" и перформанс "Прелюдия к последствиям свершившегося факта", созданные по мотивам балета "Послеполуденный отдых фавна" в хореографии Вацлава Нижинского. Причем, как сообщил мастер, этот проект в ходе фестиваля будет дополнен целым рядом сцен, созданных в содружестве с российскими коллегами.

Организатор фестиваля - Дом танца "Конан Данс" ежегодно представляет мировые тренды в современном танце и смежных дисциплинах - перформансе, кинотанце, мультимедиа, а также активно поддерживает и популяризирует отечественный contemporary dance. В программе нынешнего фестиваля - сценические постановки и site-specific перформансы, мастер-классы. Фестиваль продлится до 21 августа.