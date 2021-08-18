Бутусов, "Чайф" и "АукцЫон" выступят на фестивале "Дым над водой" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Вячеслав Бутусов, группы "Чайф", "АукцЫон" и "Цветы", а также оперные артисты Олеся Петрова и Ольга Пудова выступят на фестивале "Дым над водой. От классики до рока", который состоится в Ленинградской области 21-22 августа. Площадкой события, которое будет проходить на открытом воздухе, в этом году станет Центр активного отдыха "Туутари Парк" в Ломоносовском районе, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в среду художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков.

"В гала-концерте первого дня на сцену поднимутся оперные звезды Олеся Петрова, Ольга Пудова, прекрасный баритон Григорий Чернецов, Владимир Целебровский [и другие артисты], - рассказал Голиков. - Завершать этот гала-концерт будет наш дорогой гость Вячеслав Бутусов".

Вести концерт будет спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, часть его программы посвятят чествованию олимпийцев. "Мы бы очень хотели в рамках гала-концерта фестиваля некоторое время уделить теме участия наших ребят в Олимпиаде и их поздравлению. Для этого я придумал специальный номер вместе с нашим другом и моим соавтором фестиваля Дмитрием Гайворонским, посвященный музыке Чайковского, но в рок-обработке", - отметил Голиков.

Бутусов рассказал на пресс-конференции, что на концерте в сопровождении симфонического оркестра будут исполнены такие популярные композиции как "Крылья", "Я хочу быть с тобой", "Гудбай, Америка", "Прогулки по воде" и другие. "Это событие очень символично, начиная от названия самого фестиваля "Дым над водой" и включая те обстоятельства, что я сотрудничаю с симфоническим оркестром, а для меня это в последнее время основная область интереса, поскольку я последние несколько лет занимаюсь симфонической музыкой в основном", - добавил музыкант.

Музыкальная программа 22 августа будет посвящена 40-летию Ленинградского рок-клуба. На сцену выйдут участники рок-клуба "Оле Лукойе", "Джунгли", группа "АукцЫон". Также в этот день выступят группа "Чайф" и группа "Цветы" Стаса Намина.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой подчеркнул, что вход на фестиваль для зрителей остается бесплатным. Вместе с тем в рамках профилактических мер по недопущению распространения коронавируса всем посетителям необходимо предварительно пройти регистрацию на портале Яндекс.Афиша, где нужно будет подтвердить наличие сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

Посетитель фестиваля должен быть готов показать на входе регистрацию на фестиваль и предъявить сертификат или результат ПЦР-теста. Фестиваль "Дым над водой" будет транслироваться в прямом эфире на портале Культура.рф 21 августа с 17:00 и 22 августа с 16:00, а также в социальных сетях Симфонического оркестра Ленинградской области и фестиваля.