Никита Пресняков сыграет в новой постановке в Московском Губернском театре

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский Губернский театр в новом девятом сезоне представит пять премьерных спектаклей, сезон откроет 16 сентября премьера электродрамы "Безымянная звезда" с участием Никиты Преснякова, сообщил на сборе труппы в среду художественный руководитель театра Сергей Безруков.

"Первая премьера нашего девятого по счету сезона - это "Безымянная звезда". <…> То, что Саша Созонов поставил электродраму, а по сути на самом деле мюзикл, для нас это событие", - сказал худрук, добавив, что мюзикла пока еще на сцене Московского Губернского театра не было, а "приглашенная звезда, абсолютно безымянная" - Никита Пресняков.

По его словам, Никита выбран неслучайно, потому что "мюзикл надо петь". "Возвращаясь к тому, насколько я противник или сторонник наличия артистов без образования на сцене. Я не против, я за то, чтобы получалось. Я за то, чтобы руководители театров, когда они выбирают то или иное произведение для постановки, руководствовались тем, что они делают искусство для людей, а не хайпуют. Хайповать, я думаю, что не стоит", - отметил Безруков.

В постановке "Безымянная звезда" играют также Анна Снаткина, Вера Шпак, Антон Соколов. Премьерные показы электродрамы пройдут 16, 17, 18 сентября. А уже в октябре на малой сцене - еще одна премьера. 23 и 24 октября будет представлен спектакль "Путешествие Мармелана" режиссера Юрия Алесина. Этот спектакль появился благодаря Большому детскому фестивалю, где проводился питчинг творческих проектов для детей. "Я считаю, что в театре должен быть большой детский репертуар", - поделился Безруков.

Также на малой сцене свою первую работу в жанре комедии представит режиссер Анна Горушкина: спектакль "Много шума из ничего" пройдет 27 и 28 ноября. А 3 и 4 марта состоится премьера спектакля "Чужие берега" режиссера Ольги Матвеевой. Спектакль - продолжение серии поэтических проектов МГТ. В его основе - поэзия русской эмиграции, прозвучат стихи таких известных авторов, как Саша Черный, Георгий Адамович, Владимир Набоков. Музыкальный спектакль под рабочим названием "Веселые ребята" с участием Губернаторского оркестра Московской области поставит режиссер Алла Рашетникова. Премьера запланирована на 22, 23, 24 апреля и приурочена к 15-летию оркестра театра, которое будет отмечаться 3 февраля.

Гастроли театра запланированы в ряд российских городов: спектакль Безрукова "Дядя Ваня" в этом сезоне увидят в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сургуте, Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Минске, Челябинске и Екатеринбурге. Петербург увидит и другие постановки театра 30 и 31 октября, а также 1 апреля, Нижний Новгород - 8 и 9 апреля.

Планы на десятый сезон

Во второй половине сезона начнутся репетиции "Маскарада" М. Лермонтова, работа над которым была отложена из-за пандемии. Режиссер - Роландас Аткочюнас, в роли Арбенина - Сергей Безруков, Нины - Диана Егорова. Премьерой "Маскарада" театр откроет юбилейный 10-й сезон. А эскиз спектакля обещают показать в июне 2022 года на открытии фестиваля "Фабрика Станиславского".

Также в следующем сезоне планируется выпуск спектакля "Женитьба. Почти по Гоголю", режиссер - Евгений Гомоной. Пьеса написана по заказу театра. Репетиции начнутся весной.

Прошлый сезон

В прошлом сезоне театр полгода играл на четверть зала и лишь три с лишним месяца - с 50% зрителей. Были выпущены три премьеры, проведены два фестиваля, возобновлена гастрольная деятельность: театр выезжал в Санкт-Петербург, Архангельск, Тамбов, принимал участие в фестивальных смотрах и конкурсах - фестивалях "Мелиховская весна", Loft, "У Троицы", а в финале сезона был сыгран спектакль "Серебряное зеркало" на Красной площади в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

Премьеры прошлого сезона: "Поэтическое кафе "ЛУЧ" режиссера Ольги Матвеевой, художественным руководителем постановки выступил Сергей Безруков; "Дядя Ваня", где Безруков сыграл Войницкого и выступил режиссером; "Малыш и Карлсон" режиссера Аллы Решетниковой.

С 17 октября по 30 ноября 2020 года театр совместно с Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова проводил III Международный Большой Детский фестиваль, в рамках которого было представлено около 80 творческих проектов. В июне 2021 года театр провел III Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". На фестивальных площадках Москвы и Подмосковья были показаны девять спектаклей театров из Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Петрозаводска и Иваново.