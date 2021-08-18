В Дагестане снимут детский фильм "Приключения маленького Бахи"

ТАСС, 18 августа. Съемки детского фильма о восьмилетнем мальчике из села начались в Дагестане, в фильм войдут три новеллы. Большинство актеров - из местных театров, об этом сообщает продюсерский центр "ВГИК-Дебют" на своей странице в Instagram.

"Это совместный проект "ВГИК-Дебют" и режиссера Александра Галибина (фильмы "Золотая Рыбка" 2016 года, "Сестренка" 2019 года, "Моя ужасная сестра" 2021 года). В фильм войдут три новеллы о мальчике из дагестанского села. Удивительно взрослый характер восьмилетнего ребенка приносит много хлопот семье. Но благодаря ему Баха побеждает там, где взрослые сдаются", - говорится в сообщении.