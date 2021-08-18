Россия пригласила представителей министерств культуры стран ШОС на музейный саммит в Туле

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова пригласила участников совещания министров культуры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на музейный саммит в Туле 7 октября, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ в среду.

"Хотела бы лично пригласить вас принять участие в музейном саммите ШОС, который состоится 7 октября 2021 года в Туле в очном формате с возможностью онлайн-подключения. С нетерпением будем ждать представителей министерств культуры стран ШОС и деятелей музейной сферы в новом музейном квартале Тулы", - привели в пресс-службе высказывание замминистра.

Также, по ее словам, Россия готовится к проведению традиционного гала-концерта творческих коллективов стран - членов ШОС, который в этом году украсит встречу глав государств - членов ШОС.

Ярилова отметила инициативу китайских партнеров по созданию альянса музеев стран ШОС и подчеркнула, что российская сторона заинтересована в развитии межмузейного сотрудничества.

По ее словам, пандемия заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры и на международное культурное сотрудничество. "Главным доказательством того, что сотрудничество в области культуры играет одну из ключевых ролей на площадке ШОС, стало решение руководителей наших государств объявить 2021 год Годом культуры ШОС", - сказала замминистра.

Совещание министров культуры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества прошло в среду в формате видео-конференц-связи под председательством министра культуры Республики Таджикистан Зульфии Давлатзода и генерального секретаря ШОС Владимира Норова. Участники обсудили перспективы развития культурного взаимодействия в рамках организации.