Курский губернатор представил усадьбу Афанасия Фета участникам проектов общества "Знание"

КУРСК, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт провел экскурсию по усадьбе русского поэта Афанасия Фета (1820-1892) для участников проектов общества "Знание" "Твой ход" и "Большая перемена". Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"В усадьбе А. А. Фета состоялась экскурсия и лекция для участников проекта "Большая перемена", организованная совместно с Российским обществом "Знание". В мероприятии принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт", - говорится в сообщении.

В ходе экскурсии губернатор региона рассказал финалистам, победителям и участникам всероссийских конкурсов "Большая перемена" и "Твой Ход" о музее-усадьбе Фета в деревне Воробьевка в Курской области, где поэт прожил около 15 лет. В музее, открытом после реставрации в декабре 2016 года, воссозданы быт и атмосфера конца XIX века.

Также во время поездки по Курской области школьники и студенты побывают в музее уроженки региона, певицы Надежды Плевицкой, посетят Курскую Коренную пустынь - монастырь, основанный на месте обретения почитаемой православной святыни Курской Коренной иконой Божией Матери "Знамение".