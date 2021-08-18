Mercedes-Benz Fashion Week Russia начнется 19 октября

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Осенний сезон недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 19 по 23 октября, будет оказана грантовая поддержка дизайнерам и брендам, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Национальной палаты моды.

Новые коллекции дизайнеров-участников будут представлены на онлайн-площадках: в социальных сетях, на сайтах крупнейших российских и международных СМИ, платформах шоурумов и концепт-сторов из разных стран.

Дизайнеры, получившие грант, проведут показы без оплаты вступительного взноса. Прием заявок на получение гранта открыт на сайте Фонда моды до 30 сентября. Экспертный совет рассмотрит их до 7 октября.

В формате стрима новые коллекции на неделе моды также смогут показать дизайнеры из любой точки мира. Бренды, которые не планируют приезжать в столицу и готовы обеспечить трансляцию в онлайн-формате, могут подать заявку на сайте Национальной палаты моды до 30 сентября.

В 2020 году Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала одной из первых мировых недель моды, прошедших в phygital-формате. Трансляции из разных городов и стран позволили дизайнерам показать свои коллекции по всему миру.