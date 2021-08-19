Лауреаты конкурса Opera bella выступят в Большом зале Московской консерватории

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Жюри музыкального фестиваля и конкурса молодых исполнителей Opera bella в четверг объявит лауреатов и обладателя гран-при. Лучшие участники смотра вечером примут участие в гала-концерте в Большом зале Московской консерватории, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора.

"Состоится III тур прослушиваний, после которого станут известны лауреаты первой, второй и третьей степени, обладатель гран-при, а также лауреат номинации "Дуэт", - рассказали организаторы, уточнив, что к финальным испытаниям допущены 14 исполнителей.

Обладатель гран-при получит 500 тыс. рублей. Запланированы по три первых, вторых и третьих премии, их лауреаты получат по 250 тыс., 200 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно. Кроме этого, они выступят на одной из главных академических площадок страны - в Большом зале консерватории. Так, в четверг они примут участие в концерте Opera bella Singers сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, 20 августа исполнят оперные арии эпохи барокко с ансамблем Questa Musica под руководством председателя жюри конкурса Филиппа Чижевского, а 21 августа споют оперные хиты с Московским симфоническим оркестром.

Первый тур конкурса прошел онлайн, к очным испытаниям в Москве были допущены 30 исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурс молодых исполнителей Opera bella проходит впервые. Автором и директором проекта выступает директор Московского драматического Театра на Бронной Елена Мироненко, художественным руководителем и председателем жюри - дирижер Филипп Чижевский. Также участников оценивают генеральный директор Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов, солист Мариинского театра Сергей Скороходов, солистка Большого театра Анна Аглатова, контратенор Юрий Миненко, композитор Дмитрий Курляндский и другие.