Сериалы с Михалковой, Серебряковым и Бероевым вошли в программу фестиваля "Пилот"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Конкурсную программу третьего российского фестиваля сериалов "Пилот" в Иваново составили 14 премьерных проектов, среди них комедия "Братья" шоураннера Ильи Куликова, "Исправление и наказание" режиссера Анны Пармас с актрисой Анной Михалковой, антиутопия "Наследие" с Алексеем Серебряковым и Егором Бероевым в главных ролях. Об этом сообщает в четверг пресс-служба смотра.

Фестиваль "Пилот", который ранее планировали провести в июне, но перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки, пройдет с 10 по 12 сентября. "Третий российский фестиваль сериалов "Пилот" представляет обновленную конкурсную программу, в которую вошли 14 премьерных российских проектов", - сообщили в пресс-службе.

В основную конкурсную программу включили также сериалы "Ева, рожай!" режиссера Клима Шипенко, "Вертинский" Авдотьи Смирновой о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора Александра Вертинского, "Самое безопасное место" Таисии Игуменцевой, комедийный дебют "Мне плевать, кто вы" Оксаны Мафагел и Елизаветы Варвары Арановой и другие проекты.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Это единственный в России смотр новых телесериалов, а также площадка для общения создателей и лидеров индустрии. Его президентом является режиссер и сценарист Валерий Тодоровский, генпродюсером выступает Светлана Дрыга, программным директором - Егор Москвитин. Победителей определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии.