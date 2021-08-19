Театр из Финляндии из-за пандемии проведет показ спектакля на Волковском фестивале онлайн

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Финский театр Тампере покажет спектакль "Сатана прибывает в Москву" на Международном Волковском фестивале, который откроется в Ярославле 17 сентября, в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил директор Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова Айрат Тухватуллин.

XXI Международный Волковский фестиваль пройдет в Ярославле с 17 по 23 сентября под девизом "Русская драматургия на языках мира". На сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова представят спектакли театральные коллективы из Армении, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Узбекистана, а также российские театры. Зрители увидят постановки по произведениям Александра Островского, Федора Достоевского, Григория Горина.

"У нас будет онлайн-показ одного из спектаклей. Театр Тампере из Финляндии не смог приехать из-за пандемии, на фестиваль в Ярославль приедет только сам директор театра. Онлайн-показ спектакля "Сатана прибывает в Москву" пройдет 23 сентября в КЗЦ "Миллениум", - сказал Тухватуллин.

Он также сообщил, что в основе спектакля - роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Спектакль поставлен на финском языке, для зрителей будут предусмотрены субтитры на русском.

Традиционно Волковский фестиваль проводится в Ярославле в сентябре. С 2000 года на старейшей российской сцене свои спектакли показывали театральные коллективы из разных стран. В рамках фестиваля происходит церемония вручения премии правительства РФ имени Федора Волкова.