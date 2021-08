СМИ: Дэниел Крейг стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда в 2021 году

ТАСС, 19 августа. Дэниел Крейг стал актером с самым крупным гонораром в Голливуде в этом году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду журналом Variety.

По информации издания, Крейг заработал более $100 млн за два сиквела к картине "Достать ножи" (Knives Out, 2019): стриминговый сервис Netflix, купивший права на оба фильма, компенсировал актеру гонорар, который тот получил бы, если бы продолжение детектива показывали только в кинотеатрах.

На втором месте списка самых высокооплачиваемых голливудских актеров - Дуэйн Джонсон, которому за роль в рождественской комедии "Красный" (Red One) для Amazon Studios могут заплатить $50 млн. Третье место с $40 млн поделили Уилл Смит и Дензел Вашингтон: первый - за главную роль отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в спортивной драме "Король Ричард" (King Richard, 2021), второй - за работу в триллере "Дьявол в деталях" (The Little Things, 2021). Леонардо ДиКаприо за роль в комедии "Не смотри вверх" (Don't Look Up, 2021) заработал $30 млн, столько же - у Марка Уолберга, снявшегося в комедийном боевике "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential, 2020).

Актрисы Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс получили по $25 млн за съемки в "Не смотри вверх" и "Оставь мир позади" (Leave the World Behind) соответственно. Гонорар Сандры Буллок за роль в картине "Затерянный город D" (Lost City of D, 2022) составил $20 млн, столько же - у Райана Гослинга ("Серый человек" (The Gray Man, 2022), Криса Хемсворта ("Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder, 2022) и Брэда Питта ("Скоростной поезд" (Bullet Train, 2022).

В список попали также Майкл Б. Джордан, Том Круз, Киану Ривз, Крис Пайн и Роберт Паттинсон.