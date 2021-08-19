Фестиваль духовых оркестров пройдет в Нижнем Новгороде в день 800-летия города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Фестиваль духовых оркестров, в котором примут участие восемь коллективов, пройдет в центре Нижнего Новгорода 21 августа, в день 800-летия города. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"21 августа в Нижнем Новгороде состоится зрелищный фестиваль духовых оркестров. По главной пешеходной улице города - Большой Покровской - марш-парадом пройдут стройные колонны музыкантов из разных городов, а на площади Минина и Пожарского состоится общий сводный концерт", - говорится в сообщении.

Фестиваль начнется в 11:00 с расстановки оркестров в четырех локациях на Большой Покровской - у музея истории художественных промыслов Нижегородской области, Волго-Вятского Главного управления ЦБ РФ, Дома культуры имени Я. Свердлова и Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького. Здесь оркестры представят небольшие сольные "визитки", после чего от здания бывшего кинотеатра "Октябрь" колонна музыкантов пройдет до площади Минина и Пожарского.

В фестивале примут участие оркестры из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Перми, Павлова, Богородска. Кроме того, 21 августа оркестры сыграют сольные концерты на различных праздничных площадках города. Вход на площадки гала-шоу в районах города будет бесплатным, но будет осуществляться по подтверждениям в виде "Мультипасса 800" или специальных браслетов.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошли более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа. Гала-шоу к юбилею, которое покажут в эфире Первого канала, состоится вечером 21 августа, его режиссером стал Илья Авербух.