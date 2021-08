Умер японский актер Синъити Тиба, сыгравший в фильме "Убить Билла"

ТАСС, 19 августа. Японский актер Синъити Тиба, известный по роли Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill, 2003), умер в четверг на 83-м году жизни. Об этом сообщила газета The Japan Times.

По ее данным, причиной смерти стали осложнения вызываемого коронавирусом заболевания.

Тиба начал карьеру на телевидении, а впоследствии прославился благодаря своим навыкам боевых искусств: он снялся в фильмах "Смертельная схватка в Хиросиме" (Battles Without Humanity: Deadly Fight in Hiroshima, 1973) и "Уличный боец" (The Street Fighter, 1974).

В "Убить Билла" Тиба сыграл Хаттори Ханзо - хозяина чайной, который когда-то учил Билла боевым искусствам и к которому главная героиня фильма Беатрикс Киддо обращается за помощью.

В 2004 году актер основал школу начинающих каскадеров и актеров фильмов о боевых искусствах - Японский боевой клуб.