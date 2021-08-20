"Мелодия" выпустила первый авторский альбом Настасьи Хрущевой "Нормальная музыка"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" выпустила первый авторский альбом современного петербургского композитора и пианистки Настасьи Хрущевой "Нормальная музыка". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба звукозаписывающей компании.

"Фирма "Мелодия" выпустила первый авторский альбом современного петербургского автора - композитора, пианистки и философа Настасьи Хрущевой. "Книга печали и радости", "Трио памяти невеликого художника", "Русские тупики - 3" - произведения со столь провокационными заголовками звучат в исполнении автора и OpensoundOrchestra", - говорится в сообщении.

Вошедшие в альбом произведения написаны Хрущевой в течение последних лет. Сочинения записаны вместе с виолончелисткой Ольгой Калиновой, скрипачом Станиславом Малышевым и его экспериментальным коллективом OpensoundOrchestra. Как отметили в пресс-службе, составляющие программу диска произведения - своего рода музыкальный манифест автора.

Сама Хрущева - лауреат композиторских, театральных и книжных премий, многократный номинант "Золотой Маски", сотрудничает с ведущими режиссерами и музыкантами Петербурга. По ее словам, "сегодня по-настоящему звучит только та музыка, которая рождается из ощущения собственного бессилия, собственного "не-величия", а в том, что "всегда было территорией музыкальной скуки, <…> композиторы сегодня открывают особый мир".

Презентация альбома пройдет 26 августа в 19:00 в дни фестиваля "Российская креативная неделя" / Russian Creative Week 2021 в Парке Горького в павильоне "Музыка и саунд-дизайн". При этом прослушать диск можно уже сейчас - он доступен онлайн на всех цифровых площадках: Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube и Spotify.