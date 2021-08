Вокалисты из восьми стран прошли в финал конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Вокалисты из восьми стран Европы и Азии выступят в финале XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Заключительное прослушивание пройдет 21 августа в Академической капелле Санкт-Петербурга, сообщила в пятницу пресс-служба смотра.

"В финальный тур жюри отобрало 15 вокалистов из России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Молдавии, Монголии, Китая, Польши. Конкурсанты исполнят оперные арии в сопровождении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением Михаила Татарникова. Завершит конкурс 21 августа торжественная церемония награждения победителей", - сказали в пресс-службе.

На конкурсе с призовым фондом более 2 млн рублей учрежден также ряд специальных премий и призов, в числе которых специальные премии Благотворительного фонда Елены Образцовой и Культурного центра Елены Образцовой, "Лучший концертмейстер конкурса" и "Приз зрительских симпатий".

"Фонд Елены Образцовой учредил несколько специальных призов в честь юбилеев выдающихся певцов прошлого, - сообщила журналистам директор конкурса Наталья Игнатенко. - Приз "За лучшее исполнение итальянской оперной арии" учрежден в честь 200-летия со дня рождения знаменитой певицы, музы Ивана Сергеевича Тургенева Полины Виардо. Премия "За лучшее исполнение камерного произведения русского композитора" посвящена 135-летию со дня рождения Надежды Обуховой, которая была одной из музыкальных икон Елены Образцовой. Специальная премия "Лучшему баритону" связана с именем прославленного певца Большого театра эпохи "Золотого века" Юрия Мазурока, 90-летний юбилей которого музыкальный мир отмечает в этом году".

Среди специальных призов конкурса - участие в концерте международного проекта Opera for peace - Leading young voices of the world" в рамках музыкального фестиваля Леричи (Италия), учрежденного членом жюри, руководителем проекта Джулией Лагаузер (Франция).

Прямая трансляция всех прослушиваний ведется на официальных ютуб-каналах фонда и Культурного центра Елены Образцовой, в социальных сетях и на портале "Культура.РФ".