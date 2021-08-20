Около 650 тыс. человек посетили виртуальный музей "Москва с заботой об истории"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Виртуальный музей "Москва с заботой об истории", запущенный в мае 2020 года, посетили около 650 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Главархива Москвы.

"Около 650 тыс. человек посетили виртуальный музей с момента его открытия. Чаще всего в виртуальный музей "Москва - с заботой об истории" заходят горожане от 25 до 44 лет (почти 72% от всего количества посетителей). А меньше всего - несовершеннолетние жители - около 4%", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что женщины интересуются экспозицией музея гораздо чаще, чем мужчины: на каждого посетителя приходится три посетительницы.

О музее

Виртуальный музей Главархива Москвы и центров госуслуг "Мои документы" "Москва - с заботой об истории" начал работу в преддверии 9 Мая в 2020 году. Он уникален тем, что в его основу вошли документы и предметы военного времени, переданные жителями в рамках одноименного проекта центров госуслуг "Мои документы" и Главархива. Среди экспонатов музея - письма и фотографии, 3D-модели орденов и медалей, предметов военной эпохи. Также недавно музей расширил тематику, теперь здесь можно увидеть архивные фото- и видеоматериалы, предметы 1950-1960-х годов. Они рассказывают о жизни столицы, архитектуре и промышленности того времени, спортивной и культурной сферах.