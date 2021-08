Лиам Хоулетт — омен в мире рейва. Главные треки The Prodigy

И, как показало время, это было правильное решение, ведь сейчас электронная музыка в том или ином виде — одна из главных составляющих современного аудиоискусства. The Prodigy же, оставаясь все время на своей стезе, стали настоящими мастерами этого дела, по влиятельности и масштабу их можно сравнить с Linkin Park в мире альтернативного рока. The Prodigy всегда придерживались одной идеологии: делать хороший электро-панк на радость людям. То есть они намеренно писали всю свою музыку в одном стиле, который трепетно переносили из альбома в альбом.

Например, в 1997 году вышел один из главных и самых популярных альбомов группы — The Fat of the Land, который открывается легендарным треком Smack My Bitch Up, который написал и спродюсировал Хоулетт. Мало того что само название и текст (какой-никакой) со всеми отсылками к запрещенным веществам довольно вызывающие, у песни есть еще и клип, в котором демонстрируются всяческие непотребства. После выхода сингла и видео на группу обрушилась волна критики со стороны государства и всяческих социальных структур. Их, конечно же, обвинили в пропаганде неподобающего образа жизни, а еще в поощрении насилия над женщинами и мизогинии.

На самом деле ничего такого никто не подразумевал и не пропагандировал, тем более главным героем видео в итоге оказывается девушка (хотя на протяжении всего клипа кажется, что эти непотребства совершает мужчина). Музыканты вместе с одним из главных клипмейкеров в истори Йонасом Окерлундом просто хотели сделать дерзкое, выходящее за рамки видео. И кстати, производство несколько раз сворачивали, но одобрил клип как раз Лиам.

Наверное, Smack My Bitch Up сейчас уже не кажется столь экстравагантным, как в 90-е и даже в нулевые. В Англии клип запретили из-за насилия, в Америке — из-за обнаженки. Его не могли крутить по радио из-за провокационного текста. На участников группы подавали иски, феминистки просто ненавидели трио. И все это на волне бешеной популярности коллектива. Smack My Bitch Up стала одним из самых шокирующих творений в истории музыки, по мнению слушателей и критиков.

Альбом The Fat Of The Land вообще один из самых легендарных в истории танцевальной музыки и самый продаваемый — к 2019 году он разошелся тиражом более чем 10 млн копий. Там есть и трек Breathe, где Лиам довел свой сплав электроники и рока до идеала. На фоне тяжелых гитар и ударных исполнение Кита Флинта, главного вокалиста группы, звучит зловеще, что, как и клип, только играет на руку тревожной атмосфере паранойи трека.