Лиам Хоулетт — омен в мире рейва. Главные треки The Prodigy

Однажды, на заре 90-х и техно, в самый расцвет танцевальной лихорадки в Британии, где, можно сказать, придумали рейв-культуру, встретились два парня. Кит Флинт, тогда еще даже не предполагавший, к чему приведет новое знакомство, просто попросил Лиама Хоулетта сделать для него несколько миксов. Именно с этого знакомства и начинается история легендарной группы The Prodigy, основателю которой, Лиаму Хоулетту, 21 августа исполняется 50 лет

Это группа-парадокс. В безумно меняющемся мире, где один хит сменяет другой не просто каждую неделю, но уже каждый день, The Prodigy нашли свой стиль в 90-е и, кажется, ни разу с того самого времени от него не отказались. В начале нулевых казалось, что эта культура — электро-панка, танцевальных тусовок, техно — скоро сойдет на нет и индустрия будет диктовать другие правила, но британское трио (еще один участник — Максим Реалити) от своих идей не отказывалось. Они продолжали заниматься тем, чем умели, весело и задорно неся рейв по всей планете. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет.

И, как показало время, это было правильное решение, ведь сейчас электронная музыка в том или ином виде — одна из главных составляющих современного аудиоискусства. The Prodigy же, оставаясь все время на своей стезе, стали настоящими мастерами этого дела, по влиятельности и масштабу их можно сравнить с Linkin Park в мире альтернативного рока. The Prodigy всегда придерживались одной идеологии: делать хороший электро-панк на радость людям. То есть они намеренно писали всю свою музыку в одном стиле, который трепетно переносили из альбома в альбом. Но все это нисколько не умаляет важность группы в истории музыки, их давно уже называют крестными отцами рейва, еще и одними из пионеров жанра большой бит. Чтобы стать популярными или писать хорошую музыку, необязательно все время экспериментировать со звучанием. Особенно учитывая то, что нот всего семь, а все современные хиты так или иначе кажутся вторичными. У The Prodigy есть свой стиль, почерк, который невозможно перепутать с чем-то другим, а их драйвовость уже неоднократно выручала режиссеров фильмов во время пафосных сцен — вспомните, как безошибочно угадывается звучание музыкантов в "Матрице" или "Форсаже". Их альбомы выходили очень редко, между релизами проходило по пять-семь лет. The Prodigy выверяли каждый свой трек, чтобы донести до слушателя только самый качественный продукт, именно то, что от них ждут, то, по чему их поклонники соскучились. Они придумывали новые идеи для своих концертов, ведь каждое шоу было уникальным и живые выступления были одной из главных фишек коллектива. Ну, а еще — занимались сайд-проектами. Тот же Хоулетт параллельно выступал как диджей, писал миксы для радио, продюсировал других артистов.

Когда в 2018 году вышел последний на сегодняшний момент альбом группы, критики написали: "Ну, все это мы уже слышали, ничего нового тут нет, да и The Prodigy давно уже выпустили все свои главные хиты". Но музыканты всегда умели с юмором и легкостью относиться к критикам или к мнению хейтеров. Например, в 1997 году вышел один из главных и самых популярных альбомов группы — The Fat of the Land, который открывается легендарным треком Smack My Bitch Up, который написал и спродюсировал Хоулетт. Мало того что само название и текст (какой-никакой) со всеми отсылками к запрещенным веществам довольно вызывающие, у песни есть еще и клип, в котором демонстрируются всяческие непотребства. После выхода сингла и видео на группу обрушилась волна критики со стороны государства и всяческих социальных структур. Их, конечно же, обвинили в пропаганде неподобающего образа жизни, а еще в поощрении насилия над женщинами и мизогинии.

На самом деле ничего такого никто не подразумевал и не пропагандировал, тем более главным героем видео в итоге оказывается девушка (хотя на протяжении всего клипа кажется, что эти непотребства совершает мужчина). Музыканты вместе с одним из главных клипмейкеров в истори Йонасом Окерлундом просто хотели сделать дерзкое, выходящее за рамки видео. И кстати, производство несколько раз сворачивали, но одобрил клип как раз Лиам. Наверное, Smack My Bitch Up сейчас уже не кажется столь экстравагантным, как в 90-е и даже в нулевые. В Англии клип запретили из-за насилия, в Америке — из-за обнаженки. Его не могли крутить по радио из-за провокационного текста. На участников группы подавали иски, феминистки просто ненавидели трио. И все это на волне бешеной популярности коллектива. Smack My Bitch Up стала одним из самых шокирующих творений в истории музыки, по мнению слушателей и критиков. Альбом The Fat Of The Land вообще один из самых легендарных в истории танцевальной музыки и самый продаваемый — к 2019 году он разошелся тиражом более чем 10 млн копий. Там есть и трек Breathe, где Лиам довел свой сплав электроники и рока до идеала. На фоне тяжелых гитар и ударных исполнение Кита Флинта, главного вокалиста группы, звучит зловеще, что, как и клип, только играет на руку тревожной атмосфере паранойи трека.

' YouTube / XL Recordings'

Другой популярный трек с этого альбома — Firestarter, который использовали в уже-не-считать-скольких фильмах и видеоиграх. Причем все в этом треке и в клипе было отталкивающее: агрессивный бит, который чуть ли не нападает на тебя с первых же тактов и не отпускает до конца; депрессивный черно-белый клаустрофобный клип; необычный вокал Флинта, который к тому моменту уже стал узнаваемым. Все это в совокупности могло оттолкнуть слушателей, но случилось наоборот. Смысл же у трека довольно простой, а текст вызывающий, но именно так себя чувствуют, как рассказывал Хоулетт, музыканты на сцене — зачинщиками неприятностей.

' YouTube / The Prodigy'

Вообще, как вы, наверное, уже поняли, The Prodigy всегда были такими фаер-стартерами. Им откровенно было все равно, что и кто о них говорит, для них было важно делать классные шоу и дарить своим слушателям уникальные эмоции вечерники и тотального музыкального отрыва. В 2008 году Хоулетт выпустил трек Invaders Must Die, под который люди просто сходят с ума на концертах. Это одна из самых агрессивных композиций группы, еще и с довольно провоцирующим названием: "Смерть оккупантам!" Песня вошла в одноименный альбом 2009 года, альбом, который с коммерческой точки зрения превзошел предыдущие работы (а значит, полюбился слушателям), но вызвал неоднозначное мнение критиков (но, как уже понятно, это вообще никому не важно).

' YouTube / The Prodigy'

На этой, пятой по счету, пластинке есть и другой обожаемый всеми трек — Omen. В тот момент популярность группы немного пошла на спад. Вернуться в строй помог выход этого сингла и клипа, который весь пропитан рейв-культурой и той энергией, которую несли и любили The Prodigy.

' YouTube / The Prodigy'