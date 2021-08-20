Необарды выступят с известными исполнителями на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Фестиваль авторской песни впервые пройдет в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, у костра и на сцене будут петь как известные авторы-исполнители, так и молодые - так называемые необарды, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе мероприятия.

"Фестиваль авторской песни впервые пройдет в Крыму в рамках фестиваля "Таврида.АРТ". С 8 по 12 сентября в бухте Капсель под Судаком соберутся авторы и исполнители авторской музыки. На главном шоу фестиваля молодые необарды выступят вместе со звездами - Галиной Хомчик, Натальей Кучер, Вадимом и Валерием Мищуками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 8 сентября фестиваль откроется концертом партнерского проекта арт-кластера "Таврида" - фестиваля авторской песни "Покровский собор", на котором свои композиции исполнят Алексей Витаков, Александр Мирзаян, Александр Шаганов. 10 сентября пойдет шоу, где молодые исполнители авторской песни выступят вместе со звездами. Хедлайнером фестиваля авторской песни будет народный артист России Олег Митяев, автор знаменитых песен "Как здорово", "Лето - это маленькая жизнь" и других - его творческий вечер пройдет на костровой площадке арт-кластера в ночь с 11 на 12 сентября.

"Мы готовим большой праздник авторской песни - это будет самый масштабный фестиваль авторской музыки в новейшей истории Крыма. Создадим возможности и атмосферу для творческого взаимодействия молодежи и мэтров, чтобы в авторскую песню пришли необарды, представители новых поколений", - приводятся в сообщении слова контент-продюсера арт-кластера "Таврида" Владимира Шульгина.

Добавляется, что в преддверии фестиваля проходит арт-школа авторской песни, где молодые исполнители участвуют в воркшопах по созданию музыки, творческих сессиях-импровизациях и концертах. Среди участников арт-школы проводится конкурс, победители которого выйдут на сцену вместе с мэтрами. Лучшие песни необардов, написанные в арт-кластере "Таврида", войдут в сборник, который будет доступен на ведущих стриминговых площадках.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".