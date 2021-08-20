Летний фестиваль Российского национального оркестра пройдет в формате съемок

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Первый Летний фестиваль Российского национального оркестра (РНО) под руководством Михаила Плетнева пройдет в формате видеосъемки из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе коллектива.

"Учитывая противоэпидемические ограничения, применяемые к массовым мероприятиям, в том числе в сфере культуры, фестиваль мы проводим в формате видеосъемки концертов. Такое решение позволит нам многократно расширить аудиторию нашего нового проекта - таким образом, свидетелями и соучастниками событий фестиваля смогут почувствовать себя буквально все желающие", - отметила директор РНО Светлана Рипс, слова которой привели в пресс-службе

Концерты покажет телеканал "Культура", дату трансляций объявят позднее.

На фестивале, который открывается в пятницу и приурочен к 30-летию коллектива, участники РНО продемонстрируют сольные таланты. "Центром и главными действующими лицами фестиваля станут солисты и коллективы РНО - талантливые и востребованные исполнители, ведущие активную концертную деятельность не только в оркестре, но и сольно, а также в составе различных камерных коллективов", - рассказали организаторы. В концертах также примут участие приглашенные звезды - пианисты Андрей Гугнин, Александр Гиндин, Константин Емельянов и Дмитрий Шишкин.

На открытии прозвучат сочинения Моцарта и Шуберта. Фортепианный квинтет Сезара Франка и Секстет для духовых и фортепиано Людвига Тюйе услышат посетители дневного концерта 21 августа, а вечером в этот день будет звучать произведение современного литовского композитора Арвидаса Мальциса Mozart Games, ответом которому станет Концерт для гобоя, скрипки, виолончели и оркестра Сальери. В финальный день смотра, 22 августа, солисты РНО исполнят произведения Вивальди, Гуммеля, Россини.