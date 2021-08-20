Питчинги миноритарной поддержки Минкультуры планируют провести осенью

НОВОДВИНСК /Архангельская область/, 20 августа. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс миноритарной поддержки Минкультуры продлится до 27 августа, питчинг планируется провести осенью. Об этом рассказала журналистам в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы закончим принимать заявки [на конкурс миноритарной поддержки] 27 августа. Мы посмотрим все проекты, которые подадут в этом году, далее их будут читать эксперты. Лучшие из проектов будут представлены на питчинге", - сообщила Любимова. Она добавила, что питчинги планируется провести осенью.

Впервые министерство провело конкурс на распределение миноритарной поддержки российских продюсеров для участия в создании фильмов совместно с другими странами в 2019 году. Одним из проектов, представленных на том питчинге, была драма "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, которая в этом году удостоилась удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале.