В Архангельской области 15 учреждений культуры войдут в программу "Пушкинская карта"

НОВОДВИНСК /Архангельская область/, 20 августа. /ТАСС/. В Архангельской области 15 учреждений культуры подали заявки на участие в программе "Пушкинская карта", которая дает право молодежи на приобретение билетов в российские театры, музеи, галереи за государственный счет. Об этом сообщила журналистам в пятницу в Архангельске министр культуры РФ Ольга Любимова, находящаяся в регионе с рабочей поездкой.

"В Архангельской области уже первые 15 учреждений культуры [подали заявки], я думаю, что позже, конечно же, мои коллеги из Министерства культуры расскажут, кто наши пилотные в Архангельске в регионе учреждения, которые примут по "Пушкинской карте" своих первых посетителей", - сказала Любимова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 4 млрд рублей на программу "Пушкинская карта" для молодежи. Об этой программе объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне, поручив разработать механизм, который позволит каждому желающему в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на них будет перечислять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта будет действовать на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. В программе примут участие более 800 государственных и частных организаций культуры, их число в дальнейшем будет расти.