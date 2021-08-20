Мединский: "Херсонес Таврический" станет музеем мирового уровня после расширения

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Историко-археологический парк "Херсонес Таврический", который создается рядом с действующим музеем-заповедником, будет объектом мирового уровня, уверен помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В июле 2019 года сообщалось, что воинские части Минобороны перебазируют из Карантинной бухты Севастополя, а участок используют для расширения музея-заповедника "Херсонес Таврический". Раскопки на новых для музея территориях проводятся с 2020 года, результаты изысканий будут учтены при проектировании комплекса. Планируется, что комплекс будет включать несколько корпусов музея, административные помещения, филиал Международного детского центра "Артек".

"Тот проект, который реализуется рабочей группой, создаст новое качество музейного и исторического пространства. Если нам удастся воплотить [проект], то мы получим историко-археологический парк мирового уровня, сюда будут приезжать со всего мира", - сказал Мединский в пятницу во время презентации концепции историко-археологического парка.

Он пояснил, что проект курирует специальная рабочая группа, созданная администрацией президента.

"Хочу сказать сразу, что мы гордимся "Херсонесом Таврическим", но мы даже близко себе не представляем масштаба, грандиозности, богатства, который представляет собой эта земля "Херсонеса Таврического" и в мировом значении, и в историческом - мы пока просто знаем недостаточно", - отметил Мединский.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение. Коллекция составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.