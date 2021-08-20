Обновленный музей-квартира Сахарова открылся в Нижнем Новгороде в канун 800-летия города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Музей-квартира академика Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде открыли 20 августа после капитального ремонта, передает корреспондент ТАСС. Возобновление работы музея, где полностью обновили экспозицию и открыли новые мультимедийные форматы, приурочили к 100-летию со дня рождения Сахарова и 800-летию Нижнего Новгорода.

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1989) - ученый-физик, академик АН СССР, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира. С начала 1980 года по декабрь 1986 года отбывал ссылку в городе Горький (сейчас - Нижний Новгород). Музей Сахарова открыли в мае 1991 года в квартире на первом этаже дома по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде, где академик прожил семь лет в ссылке. Он состоит из экспозиционного зала, где представлены материалы, связанные с жизнью Сахарова, а также из мемориальной квартиры правозащитника.

"В Нижегородской области в 2021 году проводится серия мероприятий, посвященных Сахарову. В мае Андрей Дмитриевич вернулся в Арзамас-16, только уже в бронзе. Это событие продолжилось 16-м Сахаровским фестивалем. Сегодня, накануне дня города, открывается музей - он получился светлым, технологичным, умным, он располагает к знаниям. Конечно же, квартира как была первозданной, такой и осталась", - сказал на церемонии открытия заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Новый музей

Капитальный ремонт в помещении музея начался весной 2021 года. Заменили входную группу в подъезд - ее выполнили в стилистике 1980-х годов, обновили мемориальную табличку на подъезде и экспозицию музея. "За счет перепланировки экспозиция была расширена. При поддержке Росатома мы ее насытили новыми технологиями, были созданы видео- и аудиоинсталляция", - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В обновленную экспозицию, в частности, вошли рассекреченные документы из фондов Центрального архива атомной отрасли Госкорпорации "Росатом". "Мне судьба подарила возможность жить неподалеку и мы, будучи мальчишками, видели его, его фигуру. В те времена здесь было поменьше машин, побольше милиции - понятно, что пребывание Сахарова здесь спокойным не назовешь, он продолжал свою борьбу, отстаивал свои идеалы. Но я бы хотел сказать, что для атомной промышленности, для Росатома, конечно же, Андрей Дмитриевич вошел в историю как создатель советского "термояда", - отметил глава Росатома Алексей Лихачев.

Реконструкция затронула и квартиру, где жил Сахаров. "Мы реставрировали окна и начали восстанавливать обои - они были 1991 года, мы начали искать обои до 1987 года, когда изменилась технология их печати. Мы нашли несколько вариантов, пытаемся восстанавливать рисунок обоев, сделать квартиру более аутентичной", - рассказала ТАСС и.о. директора музея Елена Ерышева.

При этом в квартире по-прежнему можно увидеть личные вещи Сахарова и его жены Елены Боннер. Например, лампа, столы, телефон, установленный в квартире академика для звонка от генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

В течение ближайшего месяца посетители музея смогут услышать в мемориальной квартире Сахарова аудиоинсталляцию "#Сахаровинверсия", которую подготовили участники лаборатории Theatrum, прошедшей в 2021 году в Нижнем Новгороде.