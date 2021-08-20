Третьяковская галерея представит осенью во Владивостоке несколько проектов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Третьяковская галерея осенью представит во Владивостоке серию проектов, в том числе привезет картину Кузьмы Петрова-Водкина, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в пятницу.

"Это будет спецпроект "Третьяковка в движении", совместная с Дальневосточным федеральным университетом магистерская программа "Музейное дело" и выставка шедевра К. Петрова-Водкина "1918 год в Петрограде" в Приморской картинной галерее", - отметили в пресс-службе.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова 2-4 сентября примет участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, где расскажет о региональных проектах музея.

Эти проекты станут еще одним шагом на пути к появлению масштабного культурно-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке. Частью комплекса станет филиал Третьяковской галереи, который до момента открытия собственного экспозиционного пространства организовывает выставочные и просветительские программы в сотрудничестве с региональными партнерами.