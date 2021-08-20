Мировая премьера нового фильма о Бонде "Не время умирать" назначена на 28 сентября

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Мировая премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die), выход на широкие экраны которого несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса, намечена на 28 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в официальном аккаунте "бондианы" в Twitter.

"Мировая премьера "Не время умирать" состоится во вторник, 28 сентября 2021 года, в лондонском королевском Альберт-холле. Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Дзёдзи Фукунага выйдут на красную дорожку вместе с [исполнителем главной роли] Дэниэлом Крейгом", - говорится в сообщении.

Ранее на официальном аккаунте "бондианы" сообщалось, что премьера фильма, снятого еще в прошлом году, пройдет 8 октября. При этом в России она была запланирована на 30 сентября.

По сюжету, Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более 880 млн долларов. Общие кассовые сборы киносерии превышают 10 млрд долларов. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери (1930-2020), Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.