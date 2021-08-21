Умерла народная артистка БССР Галина Орлова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Советская и белорусская актриса, народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры Белоруссии.

"На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются", - говорится в сообщении, размещенном на сайте телеканала. Дата прощания с Орловой станет известна позднее.

Свои соболезнования родным и близким народной артистки направил Александр Лукашенко. Президент отметил, что Орлова до конца жизни хранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы. Она начала играть на сцене в 1948 году, а в Купаловском театре служила с 1959 года.

Актриса была женой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего и матерью актера народного артиста РФ Николая Еременко-младшего.