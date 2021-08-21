В Стокгольме открылась выставка, посвященная Нобелевскому банкету

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Выставка, посвященная банкету в честь лауреатов престижной научной и литературной награды, открылась в субботу в Стокгольме в музее Нобелевской премии.

В экспозиции "Нобелевский банкет - праздник праздников" посетители смогут понаблюдать за процессом составления и приготовления поварами нобелевского меню, послушать речи лауреатов и увидеть фотографии с торжеств. На стендах выставки также представлены фрак короля Карла XVI Густава и бальный наряд королевы Сильвии, платье с бумажными рукавами, которое надевала в 2017 году занимавшая тогда пост министра культуры Алиса Бах Кунке, Нобелевский сервиз и многое другое. В бистро музея посетители смогут попробовать Нобелевское мороженое.

Первый Нобелевский банкет был проведен в 1901 году. Сначала это был обычный ужин, значительно позднее он вырос в торжественное мероприятие. Это произошло в 1970-е годы, когда было принято решение вести ТВ-трансляцию как вручения премии, так и банкета. За эти годы он был отменен всего четыре раза, последний раз - в прошлом году из-за COVID-19.

"Смотреть по ТВ трансляцию банкета - это народная традиция. За пределами страны ее никто не понимает: как люди могут сидеть четыре часа и наблюдать за этим?", - рассказала корреспонденту ТАСС куратор выставки Клара Олвик.

По ее словам, открывшаяся сегодня экспозиция - "это дань уважения всем тем, кто готовит и проводит этот праздник".

Проведение банкета

Нобелевские лауреаты и их близкие, члены шведской королевской семьи и правительства, а также представители деловой и культурной элиты 10 декабря каждого года отправляются после торжественной церемонии вручения премий на традиционный банкет в ратушу Стокгольма. Банкет является кульминацией нобелевских торжеств. Его подготовка идет девять месяцев и начинается в феврале, когда определяют, чем именно будут угощать гостей. Вплоть до торжественного мероприятия меню хранится в секрете.​​​​​

Банкет начинается с торжественной процессии: королевская семья, лауреаты и остальные гости за главным столом спускаются с лестницы в Голубом зале ратуши. Шествие выглядит отрепетированным, хотя дело в том, что всех участников процессии просят смотреть в одну точку - на украшение на противоположной стене. Высоту ступенек архитектор специально подбирал, заставляя ходить по ним свою жену в длинном платье на каблуках.

Гости рассаживаются за 65 столов, покрытых льняными скатертями общей длиной 500 м, на которых стоят 9 540 предметов фарфоровой посуды и 5 400 стеклянных бокалов, а также лежат 9 450 приборов. Блюда четыре дня готовят 40 поваров, а подают деликатесы 190 официантов. Из них 45 отвечают за напитки - 400 бутылок шампанского и 300 литров кофе.

Еда подается на специальном сервизе, созданном к 90-летию премии в 1991 году. После банкета всю посуду и столовое серебро моют вручную. Сервиз постоянно уменьшается в размере - что-то бьется, некоторые гости уносят с собой домой на память серебряные столовые приборы, а особой популярностью пользуются десертные вилки.

Вместе с представителями монаршей семьи, лауреатами и их близкими, членами Нобелевских комитетов, руководителями страны и лидерами крупнейших политических партий на торжество приглашаются 200 студентов шведских университетов. На первом банкете в Гранд-отеле в 1901 году присутствовали лишь 133 гостя - исключительно мужчины.

Попасть на это мероприятие - заветная и практически неосуществимая мечта многих ввиду строго регламентированного количества мест - 1 340. Фотографировать на банкете запрещено, но большинство гостей нарушают этот запрет. После банкета присутствующие отправляются в Золотой зал ратуши на традиционный Нобелевский бал.