Тысячи нижегородцев присоединились к шествию духовых оркестров в день 800-летия города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Фестиваль духовых оркестров собрал тысячи жителей Нижнего Новгорода, где 21 августа отмечают 800-летие города, передает корреспондент ТАСС.

Концерты начались в 11:30 сразу в четырех локациях на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской. У здания бывшего кинотеатра "Октябрь" выступил Нижегородский губернский оркестр, музыканты сыграли попурри из знакомых всем мелодий - "Очи черные", "Подмосковные вечера", композицию "I love you, baby", а также марши, разбавляя их ритмами джаза и латино. Неподалеку отсюда для нижегородцев и гостей города выступал сводный военный оркестр Приволжского округа войск Росгвардии с более традиционной программой из маршей, вальсов и популярный советских песен.

На Театральной площади оркестр из Ярославля исполнил несколько композиций, в том числе "The Final Countdown" шведской группы Europе, марш "Триумф победителей", фокстрот "Цветущий май" и другие. "Фестивалей духовых оркестров такого масштаба у нас в стране не так много, поэтому мы, как люди, которые работают в этом жанре на профессиональной основе, не могли это упустить. Во-вторых, с Нижним Новгородом по духовой музыке у нас очень тесные связи - здесь ближайшая для нас консерватория, и мы с оркестром Нижнего Новгорода с 1998 года и по концертной деятельности, и по фестивальной поддерживаем связи. В прошлом году они у нас были на фестивале, в этом году - мы здесь", - сказал ТАСС главный дирижер Ярославского муниципального духового оркестра Анатолий Зубарев

В полдень от здания бывшего кинотеатра "Октябрь" началось шествие оркестров по Большой Покровской. По пути коллективы делали остановки, во время которых исполняли композиции, - вальсы и марши сменялись попурри из композиций группы Queen и эстрадных мелодий. На всем протяжении улицы оркестры сопровождали нижегородцы и гости города - в перерывах между выступлениями коллективов они фотографировались с музыкантами, а некоторые даже пытались держать маршевый шаг, пристроившись в конце колонны исполнителей.

Спустя час колонна достигла площади Минина у Нижегородского кремля, где с исполнения сводным оркестром гимна России, начался концерт. С каждым коллективом зрителей знакомит презентационный ролик, после чего музыканты исполняют свою программу. Выступления духовых оркестров из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Перми, Санкт-Петербурга и других городов может будет также посетить и на площадках в районах города, где концерты продлятся до вечера.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. По предположениям историков, город основали в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошли более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа. Гала-шоу к юбилею, которое покажут в эфире Первого канала, состоится вечером 21 августа, его режиссером стал Илья Авербух.