К 100-летию в Коми покажут совместные работы художников и ремесленников по легендам народа

СЫКТЫВКАР, 22 августа. /ТАСС/. Показ уникальных совместных работ известных российских художников и ремесленников Коми пройдет в регионе в рамках первой северной биеннале "Новое открытие Севера". Проект создали в честь 100-летия Республики Коми, отмечаемого в 2021 году.

Художники отправились за вдохновением в разные уголки Коми, в том числе, по следам художника Василия Кандинского, который в 1889 году, еще будучи студентом, принял участие в научной экспедиции на земли коми-зырян, где собирал материалы об их культуре. Позже в своих дневниках он напишет, что как живописца его сформировали впечатления от выставки Клода Моне в Москве и знакомства с самобытной культурой коми. "В 2021 году по следам основателя беспредметного искусства отправились уже известные актуальные российские художники из разных уголков страны и несколько европейских авторов. Их цель - новое открытие Севера и возрождение интереса общественности к культуре и истории Коми", - сообщили ТАСС организаторы.

В экспозиции по итогам путешествия представят живопись, скульптуру, видеоарт, фотографию, декоративно-прикладное искусство, аудиовизуальные инсталляции.

"Этнография народов коми, ненцев, русских староверов; жизнь северных кочевников; археология; мифология людей леса; история, включая печальные страницы ГУЛАГа и уникальная первозданная природа вдохновили 24 известных современных художников из основной программы и спецпроектов на создание их работ", - отметили организаторы. "Параллельно демонстрации произведений, выполненных в рамках основной программы, пройдет показ работ 13 художников от трех фондов современного искусства. Maxart Foundation, французский фонд Ля Медитерране (fond de la M diterran e), фонд "Сфера" поддержали уникальные проекты, в которых художники творили в тандеме с мастерами различных промыслов из Коми и исследовали традиции и обычаи народов, населяющих эту мистическую землю", - сообщили они.

Об участниках

По словам президента Национальной галереи Коми Пьера-Кристиана Броше, большинство биеннале предлагают художникам размышлять на абстрактные темы. В Коми же решили соединить путешествие в республику и исследование ее культуры, погружение в историю. "Высокий уровень приглашенных художников предвещает очень интересный результат: новое переосмысление образа региона. Творец сегодня - настоящий ученый, результатом исследования которого является произведение визуального искусства. Начиная с 3 сентября, участники поделятся своим видением с жителями республики и туристами", - сказал Броше.

Участниками основной программы биеннале стали известные в России и за рубежом художники арт-группы Recycle Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, Татьяна Ахметгалиева, Алиса Горшенина, Иван Горшков, Ганна Зубкова, Андрей Кузькин, Влад Кульков, Тимофей Паршиков, Игорь Самолет, Александра Сухарева, Устина Яковлева. Биеннале организовали в Национальной галерее Коми при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела республики, Минкультуры России и при участии Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.