РАМТ откроет сезон торжественным вечером в честь своего 100-летия

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) откроет 101-й сезон 5 сентября юбилейным вечером, посвященным вековому юбилею театра, сообщил ТАСС в воскресенье после сбора труппы главный режиссер театра Егор Перегудов.

По его словам, юбилейный вечер - первое мероприятие нового столетия театра, его наполнят номера артистов - веселые и трогательные, танцы и песни, это такой день рождения, но не сотый, а "001".

"Мы с вами начинаем сегодня новый век этого театра, - сказал на сборе труппы художественный руководитель Алексей Бородин. - В новом сезоне нового столетия должны мы с вами постараться взять новое дыхание и начать снова жить, снова делать то, что мы любим, и то, что нам очень важно, так чтобы наш зрительный зал был осмысленный и чтобы мы с вами тоже понимали, для чего мы здесь существуем".

Сам юбилей в театре отметили целым рядом мероприятий. Среди событий праздничной программы - аудиоспектакль "СТО" драматурга Юлии Поспеловой и режиссера Александра Хухлина, экспериментальная постановка Егора Перегудова и Петра Айду "Петя, волк и Володя-музыкант". Этот спектакль войдет в репертуар. Внеконкурсная программа "Детский Weekend" фестиваля "Золотая Маска" была посвящена 100-летию ЦДТ-РАМТа. Кроме того, в фойе театра организована мультимедийная выставка с 3D-макетами спектаклей, которую дополнили фотографии спектаклей разных лет в большом зрительском фойе, эскизы костюмов в кулуарах бельэтажа и наиболее яркие афиши - на ярусе.

Также выпущены памятная медаль и два юбилейных издания. До конца августа на Никитском бульваре работает фотовыставка, посвященная юбилею, телеканал "Культура" снял фильм о РАМТе, а Московский метрополитен выпустил сувенирную карту "Тройка".

Новый век

"Новый век планируем начать с того, что будем работать, у нас и современные авторы входят в жизнь. "Дни Савелия" - наша ближайшая премьера, это замечательный новый автор. И дальше спектакль по Алексею Варламову "Душа моя Павел" - это опять сегодняшний автор. И Стоппард прислал мне свою пьесу новую "Леопольдштадт". Одновременно с этим на малых сценах выпускаем "В добрый час!" Розова и "Блоху" Замятина - это шаг в сторону наших предшественников: Центрального детского театра и МХАТ- II. И я очень рад, что будет спектакль ставить в нашем театре Владимир Мирзоев - "Эзоп" Фигерейдо. И очень интересный замысел по греческим мифам Егора Перегудова", - рассказал ТАСС Алексей Бородин.

Отвечая на вопрос о возможности прийти в театр с "пушкинской картой", он отметил, что РАМТ убережет школьников от пошлости и цинизма. "Такого рода вещей ненужных, мне кажется, в нашем театре быть не может", - добавил худрук.

У театра большие планы на новый сезон, первой премьерой которого станут "Дни Савелия" в Театральном дворе - постановка Марины Брусникиной по роману Григория Служителя.

Бородин продолжит репетировать спектакль "Душа моя Павел" по одноименному роману Алексея Варламова - лауреата премии Александра Солженицына и премии "Большая книга". Главную роль сыграет Даниил Шперлинг. Кроме того, худрук приступит к репетициям спектакля по пьесе "Леопольдштадт" британского драматурга сэра Тома Стоппарда. Действие происходит в Австрии в конце XIX века - первой половине ХХ века, перипетии времени прослеживаются сквозь жизнь отдельно взятой семьи в еврейском квартале.

Режиссер Егор Перегудов представит дилогию по мифам Древней Греции. Оба спектакля будут идти в один день, но утренняя версия предназначена для семейного просмотра, а вечером те же мифы будут рассказаны для взрослых (21+). Над текстами дилогии работает драматург Ася Волошина.

"Утром будет детская история создания мира по версии древних греков, то, что мы знаем со школьной скамьи, какие-то новые неожиданные вещи, это семейный спектакль. А вечером родители могут уже погрузиться в мифы без купюр, потому что они наполнены страстью и смыслами, метафорами, аллегориями, будет такой серьезный взрослый спектакль", - сказал ТАСС режиссер.

Другие премьеры

Для проекта "Большая сцена - детям" Александр Коручеков готовит премьеру спектакля по роману Р. Стивенсона "Остров сокровищ". В рамках этого проекта театр также продолжит сотрудничество с режиссерами Рузанной Мовсесян, Марфой Горвиц, Александром Хухлиным и Филиппом Гуревичем.

"Эзопа" по пьесе Гильерме Фигерейдо "Лиса и виноград" поставит Владимир Мирзоев. Галина Зальцман продолжит работу над повестью Тода Штрассера "Волна". По итогам первого сезона литературного проекта "ВСЛУХ" репертуар пополнится спектаклем Марфы Горвиц по повести нидерландского писателя Гюса Кейера "Книга всех вещей".

Гастроли и спецпроекты

Что касается гастролей, постановки театра увидят в Петербурге, Ашхабаде, Воронеже и Пскове, в том числе на ряде фестивалей.

В рамках лаборатории "Молодые режиссеры - детям: 2021" 23 августа на малых сценах театра пройдут итоговые показы эскизов, созданных студентами выпускного курса режиссерского факультета ГИТИСа. Осенью состоятся показы режиссерских эскизов по художественным произведениям в жанре фантастики. Лучшие работы могут стать полноценными спектаклями в репертуаре РАМТа.

В ноябре совместно с СТД России на площадке РАМТа соберутся художественные руководители региональных ТЮЗов, чтобы обсудить основные проблемы развития театра для детей.

Есть у театра и социальные программы. Уже к двум спектаклям созданы партитуры для тифлокомментирования, а "Сотворившая чудо" может идти с сопровождением для зрителей с нарушением слуха. Театр планирует также организовывать для незрячих гостей тактильные экскурсии.