Два проекта о мире будущего победили в питчинге дебютантов на фестивале "Короче"

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Победителями питчинга дебютантов короткометражного кино, который состоялся в рамках российского фестиваля "Короче" и Всероссийского молодежного кинофорума, стали проекты "Администратор Прощаний" Николая Лупанова и "Старикам тут место" Александра Гаврилова, передает корреспондент ТАСС.

Призовой фонд питчинга дебютантов составил 1 млн рублей. Победителя в категории Short. No Limit для короткометражек без региональных и сюжетных ограничений объявила председатель жюри, гендиректор "Москино", киновед и продюсер Наталья Мокрицкая.

"Они знают все про себя, умеют себя вести - "Администратор Прощаний", - сказала она. Фантастический проект о мире будущего представили авторы сценария Алексей Кирилин и Николай Лупанов, который выступит режиссером фильма.

В категории Short. Made in Kaliningrad для проектов, съемки которых планируются в Калининграде, приз получил режиссер и продюсер Александр Гаврилов, представивший картину "Старикам тут место". Сценарий этой ленты также описывает события из мира будущего.

В целом эксперты отметили высокий уровень представленных материалов и хорошие сценарии будущих картин, но рекомендовали молодым кинематографистам продолжать работу над собой и больше читать. Проекты также оценивали министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, креативный продюсер группы компаний "ГМП КИТ" Георгий Рюмин, управляющий директор кинокомпании "СТВ" Максим Уханов и другие.

Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" завершится в Калиниграде в воскресенье. Задача смотра, который существует с 2013 года, состоит в продвижении молодых авторов со всей страны.