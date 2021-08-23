Мультфильм "Босс-молокосос - 2" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Американский мультфильм "Босс-молокосос - 2" стал лидером российского проката, собрав 273,2 млн рублей за период с 19 по 22 августа. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала "Кинобизнес".

Приключенческий мультфильм режиссера Тома МакГрата вышел в российский прокат 14 августа. Узнав, что доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных детей, малышка-суперагент Тина с помощью своего папы и в прошлом тоже малыша-суперагента дяди решает противостоять его планам.

Второе место по кассовым сборам занял американский фантастический боевик "Главный герой" режиссера Шона Леви, собравший за четыре дня 141,8 млн рублей. Сотрудник крупного банка обнаруживает, что его мир - это часть огромной видеоигры, а сам он в ней лишь второстепенный герой. Фильм покажет, сможет ли второстепенный герой стать главным и спасти мир. Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс, Джоди Комер и Тайка Вайтити.

На третьей строчке рейтинга оказалась американская картина режиссера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: миссия навылет", собравший 45,7 млн рублей."Отряд самоубийц" собирают вновь, чтобы уничтожить оружие из сверхсекретной лаборатории, находящейся на крошечном островном государстве. Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба, Марго Робби, Джон Сина и другие.