В "Художественном" 27 августа пройдет фильм Тарковского "Иваново детство"

МОСКВА, 23 августа./ТАСС/. Показ первого полнометражного фильма режиссера Андрея Тарковского "Иваново детство" пройдет 27 августа в кинотеатре "Художественный". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Двадцать седьмого августа в кинотеатре "Художественный" состоится показ первого полнометражного фильма Андрея Тарковского "Иваново детство", который принес ему всемирную славу и был удостоен премии "Золотой лев" на Венецианском фестивале в 1962 году. Показ приурочен ко Дню российского кино", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавил, что "Иваново детство" стал дебютным фильмом Андрея Тарковского, снятым по мотивам рассказа Владимира Богомолова. В 1962 году фильм получил главный приз Международного кинофестиваля в Венеции. За следующие несколько лет кинолента была удостоена еще 15 призов.

"В День российского кино мы показываем первый фильм Андрея Тарковского, принесший ему мировую славу: почти 60 лет назад он удостоился "Золотого льва" на фестивале в Венеции. "Иваново детство" - пронзительный, поэтический образ детства, проведенного в нечеловеческих условиях - на войне. Это самый "маленький", самый ясный, самый человечный фильм великого русского режиссера, с первых кадров которого видно, что в отечественное кино пришел гений", - рассказал программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин.

О режиссере

Тарковский - выдающийся советский кинорежиссер. Его фильмы входят в список лучших кинопроизведений за все время существования кинематографа. Творчество Тарковского стало важным явлением в мировой культуре. Его фильмы объединены лейтмотивом размышления о страданиях и надеждах человека, который несет на себе бремя нравственной ответственности за весь мир.