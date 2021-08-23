Бывший фронтмен Sex Pistols проиграл судебную тяжбу в Лондоне по поводу песен группы

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Бывший фронтмен группы Sex Pistols Джон Лайдон проиграл судебную тяжбу в Лондоне с бывшими товарищами по группе - гитаристом Стивом Джонсом и барабанщиком Полом Куком - по поводу использования композиций в сериале об этом коллективе, стоявшем у истоков субкультуры панков. Как сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си, Высокий суд Лондона вынес вердикт, разрешающий использование песен группы в ленте "Пистолет" (Pistol), который снимает британский режиссер Дэнни Бойл, несмотря на возражения Лайдона - автора большинства из них.

Съемки шестисерийного фильма, основанного на книге воспоминаний Стива Джонса (2016 год) Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, начались в марте. Джонс и Кук подали в суд на Лайдона же после его отказа согласиться на эту сделку, которую тот сравнил "с рабским трудом". По словам адвоката солиста Sex Pistols, драма, которую Бойл снимает по заказу американского телеканала FX, c 2019 года входящего в состав медиахолдинга Disney, изображает певца "во враждебном и нелестном свете".

По утверждению же истцов, в группе существовала договоренность о том, что решения могут приниматься "на основе правила большинства".

Как сказал ранее Бойл, лауреат премии "Оскар", он намерен запечатлеть тот момент в истории страны конца 70-х годов прошлого века, когда "британское общество и культура навсегда изменились". Британский режиссер получил мировую известность благодаря фильмам "На игле" (Trainspotting, 1996) и "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008).

Группа Sex Pistols, образованная в Лондоне в 1975 году, мгновенно прославилась как музыкой, так и скандальным поведением, пренебрежительным отношением к британскому истеблишменту, что нашло отражение в ее песнях. Просуществовав всего около трех лет, коллектив оказал огромное влияние на рок-музыку. Sex Pistols дали свой последний концерт 14 января 1978 года в оригинальном составе, однако, начиная с 1996 года, оставшиеся в живых музыканты группы несколько раз воссоединялись и отправлялись в мировые концертные туры. В рамках одного из них в 2008 году они выступили в Москве.