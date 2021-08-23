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В Геленджике в сентябре впервые проведут фестиваль актуальной культуры "Сезоны"

Мероприятие пройдет с 3 по 13 сентября

КРАСНОДАР, 23 августа./ТАСС/. Геленджик с 3 по 13 сентября впервые проведет фестиваль актуальной культуры "Сезоны", сообщили журналистам в понедельник организаторы фестиваля.

"Программа фестиваля разнообразна: это концерты и драматические постановки, современный танец и кино. Так, в Геленджике впервые пройдет концерт Ивана Дорна и российского композитора Алексея Айги, гастроли Молодежной оперной программы Большого театра, будут показаны спектакли Малого драматического театра - Театра Европы "Дядя Ваня" в постановке Льва Додина, московского театра "Современник" "УтроВечер" с Чулпан Хаматовой и Владимиром Варнавой, а также молодого независимого московского театра "Мастерская Брусникина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках фестиваля состоится премьера документального фильма Battle, которую представят Антон Желнов, Денис Катаев и Федор Бондарчук. Проведение фестиваля в Геленджике позволит создать новую точку на культурной карте России, популяризировать современное российское искусство. Фестиваль впервые пройдет в Геленджике при поддержке местной администрации с 3 по 13 сентября.

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