В Геленджике в сентябре впервые проведут фестиваль актуальной культуры "Сезоны"

КРАСНОДАР, 23 августа./ТАСС/. Геленджик с 3 по 13 сентября впервые проведет фестиваль актуальной культуры "Сезоны", сообщили журналистам в понедельник организаторы фестиваля.

"Программа фестиваля разнообразна: это концерты и драматические постановки, современный танец и кино. Так, в Геленджике впервые пройдет концерт Ивана Дорна и российского композитора Алексея Айги, гастроли Молодежной оперной программы Большого театра, будут показаны спектакли Малого драматического театра - Театра Европы "Дядя Ваня" в постановке Льва Додина, московского театра "Современник" "УтроВечер" с Чулпан Хаматовой и Владимиром Варнавой, а также молодого независимого московского театра "Мастерская Брусникина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках фестиваля состоится премьера документального фильма Battle, которую представят Антон Желнов, Денис Катаев и Федор Бондарчук. Проведение фестиваля в Геленджике позволит создать новую точку на культурной карте России, популяризировать современное российское искусство. Фестиваль впервые пройдет в Геленджике при поддержке местной администрации с 3 по 13 сентября.