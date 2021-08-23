Aerosmith передаст компании Universal Music Group права на всю музыку группы

ТАСС, 23 августа. Американская рок-группа Aerosmith и звукозаписывающая корпорация Universal Music Group (UMG) подписали сделку по передаче компании прав на всю дискографию, мерч, а также аудиовизуальные проекты группы. Об этом в понедельник сообщает журнал Variety.

По его данным, работа над будущими музыкальными проектами группы, разработкой, производством и распространением новых фильмов, телевизионных шоу и других аудиовизуальных материалов, посвященных истории Aerosmith, будет в дальнейшем осуществляться на базе Universal Music Group. "Это позволит нам донести нашу музыку до наших поклонников так, как мы никогда не могли раньше. Это то, о чем мы давно мечтали. Это победа для Aerosmith, UMG и, в конечном итоге, для наших фанатов", - прокомментировал случившееся гитарист и один из основателей Aerosmith Джо Перри.

Председатель и генеральный директор Universal Music Group заявил, что "очень горд" тем, что группа выбрала их в качестве партнера. Согласно заявлению, стороны сделки планируют вскоре раскрыть подробности новых совместных творческих планов.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. В 1973 году рокеры записали свой дебютный одноименный альбом. За 50 лет своего существования Aerosmith выпустили 15 альбомов, которые были проданы суммарным тиражом более 150 млн копий по всему миру. Последний диск Music from Another Dimension! увидел свет в 2012 году.

Группа является обладателем четырех премий Grammy. Она оказала сильное влияние на развитие разных музыкальных направлений, сочетая в своем творчестве элементы хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза. В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).